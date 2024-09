A Volturara Irpina tutto pronto per l’edizione 2024 dell’ Oktoberfest

Avrà una nuova location l’edizione 2024 dell’ Oktoberfest di Volturara Irpina. L’evento, inserito nel contesto del programma estivo del comune altirpino si terrà da venerdì 27 a domenica 29 settembre nella tendostruttura ‘Antonio Risoli’.

Si tratta di una delle manifestazioni più attese e partecipate del cartellone volturarese che, da dieci anni a questa parte, è diventato particolarmente attrattivo, portando nella valle del Dragone migliaia di persone provenienti da tutta la Campania. Si preannuncia, dunque, un fine settimana all’insegna del divertimento con la musica tipica di un autentico gruppo proveniente dalla Germania.

L’organizzazione, curata da Brauhaus, sarà in grado, inoltre, di soddisfare i palati più esigenti con i prodotti tipici bavaresi, dai würstel ai bretzel, dai piatti di carne ai dolci tradizionali. Vera e indiscussa regina dell’Oktoberfest sarà, ovviamente, la birra, servita rigorosamente in boccali di vetro e prodotta solo per il periodo dell’Oktoberfest dal birrificio bavarese Hofbräuhaus Traunstein.

La nuova location, infine, contribuirà a ricreare l’ambiente proprio della Okterberfest che si tiene a Monaco di Baviera. Alle ore 18.00 del 27 settembre la spillatura della botte.