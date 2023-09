L’Avellino stecca la prima, al “Partenio – Lombardi” passa il Latina: 0-2

Nella prima della stagione per l’Avellino da ricordare solo lo splendida coreografia preparata dai tifosi, per il resto una serata sfortunata e priva di idee che ha fatto venire in mente la passata stagione. La formazione di Rastelli è uscita dal campo casalingo battuta dal Latina dell’ex Giuseppe Fella, marcatore della prima rete, e di Fabrizi.

La squadra biancoverde è apparsa lontana da quella squadra che a detta di tutti dovrebbe lottare per vincere il campionato. Bellissimo invece l’entusiasmo che si è creato attorno alla squadra con l’ambiente che si è ricompattato ed è accorso in massa al primo appuntamento stagionale. Circa 6000 gli spettatori che hanno fatto da cornice alla gara contro il Latina.

La gara ha visto l’Avellino partire bene ma sciogliersi alla prima difficoltà – imprevisto: grossolano errore difensivo dei biancoverdi con il portiere Ghidotti che esce male e l’ex Fella insacca il vantaggio del Latina. Cerca di reagire l’Avellino ma le idee sono confuse e non portano a nessun pericolo per la porta del Latina.

Nella ripresa Rastelli cerca di cambiare qualcosa inserendo Sgarbi, D’Amico, Sannipoli e i due ultimi arrivati Armellino e Gori ma il risultato non cambia anzi è proprio il Latina a raddoppiare con il neo entrato Fabrizi che chiude la partita in contropiede, con una conclusione deviata da Cionek al 92′.

Risultato amarissimo per i lupi e tanta delusione per i tifosi accorsi allo stadio. Ora non rimane che rimboccarsi le maniche e tornare a lavoro che lunedì prossimo i lupi saranno di scena in un derby insidiosissimo a Castellamare contro la Juve Stabia.