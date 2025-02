A poco più di due mesi dallo start, cresce l’attesa ad Atripalda per la nuova edizione di Irpinia Corre, la storica manifestazione sportiva nata nel 1996.

Per l’edizione 2025 (con partenza alle ore 10 di domenica 4 maggio, lungo i 10 km che animeranno la corsa nella cittadina del Sabato) il testimonial d’eccezione sarà Ghemon. Il poliedrico artista irpino, cantautore, rapper, di recente anche stand-up comedian (all’anagrafe Gianluca Picariello, classe ‘82), è pronto a calcare l’asfalto atripaldese indossando il pettorale numero uno. Per partecipare alla gara occorre iscriversi sul portale Garepodistiche.com. Le adesioni sono aperte e termineranno mercoledì 30 aprile alle ore 22.

Dal palco di Sanremo 2019 con “Rose viola”, Ghemon ha conosciuto la ribalta del pubblico nazionale inanellando una serie di successi, con costanti riscontri di pubblico e di critica fino allo spettacolo “Una cosetta così” dove si è rimesso in gioco senza remore. L’artista irpino è un podista appassionato, ad ottobre 2024 ha corso a Boston la sua quarta maratona, una presenza che farà da traino ai tanti atleti e appassionati per la nuova edizione atripaldese della gara.

L’evento è organizzato dalla Asd l’ Irpinia Corre, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Atripalda, il patrocinio della Provincia di Avellino, la delegazione Coni di Avellino, l’Us Acli. La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, torna per consolidare una manifestazione entrata nel cuore degli irpini e degli appassionati di atletica, caratterizzata come iniziativa di autentico marketing territoriale, che promuove Atripalda e l’Irpinia dal punto di vista turistico e culturale, valorizzando l’ambiente e i prodotti tipici locali.

«Siamo al lavoro per una edizione da record – dichiara Gianni Solimene, presidente dell’Asd – dopo un lungo corteggiamento, nato già dalle scorse edizioni, siamo riusciti ad avere il sì di Ghemon non solo quale testimonial della corsa, ma come atleta in gara a tutti gli effetti. Riservare a lui il pettorale numero 1 è per noi motivo di grande orgoglio. Ci aspettiamo una grande partecipazione, siamo al lavoro affinché tutto si svolga nel miglior modo possibile. È fondamentale il supporto di tutti gli appassionati, chiunque voglia darci una mano è il benvenuto.»