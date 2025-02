Santo Padre, la parrocchia di S. Nicola e S. Antonio Martire si unisce alle preghiere

La Parrocchia di San Nicola e Sant’Antonino Martire di Gesualdo si unisce alla preghiera per il Santo Padre in queste ore di apprensione per la sua salute.

“Soprattutto in questi momenti la comunità è chiamata a testimoniare l’amore ecclesiale e l’attaccamento ai propri pastori e in maniera particolare al Papa che, come Pietro, conferma ciascuno di noi nella fede – spiega Padre Enzo Gaudio, sacerdote Cappuccino da diversi anni alla guida della comunità di Gesualdo – pregheremo oggi e nei prossimi giorni per chiedere al Signore di stare accanto al Papa e a tutti coloro che soffrono e combattono per la vita”.

Padre Enzo invita poi le famiglie e i più piccoli a unirsi perché “tutto questo ci dà il senso dell’appartenenza alla Comunità”.

Poi ricorda gli incontri con il Pontefice: “Sempre commoventi. Siamo stati ricevuti nell’Aula Nervi, abbiamo avuto la possibilità di parlargli assieme ai ragazzi della Parrocchia, non lo dimenticheremo mai. Attendiamo gli eventi, abbiamo predisposto anche dei pellegrinaggi a Roma per il Giubileo, bisogna aspettare e capire cosa succederà”.