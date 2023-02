Irpinia, in calo i furti in appartamento. Ma è sempre “guardia alta”

Irpinia, in calo i furti in appartamento, per lo più riconducibili ad una criminalità esterna all’area provinciale. E’ emerso durante il comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto questa mattina dal Prefetto Paola Spena, con la partecipazione dei vertici locali delle Forze dell’Ordine, del sindaco della città Capoluogo e, per le questioni di interesse, del referente della Provincia.

La dimunizione di furti è dovuta ad una sempre più efficace azione di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Nonostante questo dato, resta sempre alto il livello di attenzione, in particolare nelle aree maggiormente oggetto da tali fattispecie criminose, con una intensificazione dei servizi disposta dal Prefetto nelle fasce orarie più esposte, anche per elevare la soglia di percezione di sicurezza di quelle comunità ove è particolarmente avvertito il fenomeno.