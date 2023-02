Detenuti devastano una sezione del carcere di Ariano

Nella serata di ieri, due detenuti della V Sezione del carcere di Ariano Irpino, non nuovi ad atteggiamenti facinorosi più volte segnalati, per cause pare riconducibili ad una opposizione degli stessi all’ubicazione di un detenuto nuovo giunto nel “loro” reparto detentivo, hanno deciso innanzitutto di non fare rientro nelle proprie camere detentive e, successivamente, di devastare la sezione in questione spaccando plafoniere, vetri, materiali elettrici fino alla cabina destinata alle telefonate degli utenti. Solo l’intervento di ulteriore personale in supporto agli agenti responsabili del reparto, ha fatto sì che i detenuti desistessero evitando maggiori pericolose criticità.

A segnalarlo Pellegrino Sorice Pellegrino, coordinatore Locale UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino.

“Il clima di costante tensione che si respira ormai nell’istituto del Tricolle caratterizza la quotidianità. Ma, nell’attesa che l’amministrazione centrale e non, decidano di prendere seri provvedimenti, finalizzati anche e soprattutto alla deterrenza del verificarsi di questi eventi critici, la scrivente sigla sindacale, di concerto con altre OO.SS., non resta inerte ed il 20 febbraio sarà davanti al provveditorato a manifestare il disappunto verso il totale disinteresse dei vertici, gridando la voce del personale di polizia penitenziaria, specialmente in servizio negli istituti della regione Campania, finché la stessa non venga ascoltata.

Un plauso al personale di polizia penitenziaria di Ariano Irpino che ieri, con molta professionalità, ha evitato che la situazione sfuggisse di mano e l’invito a non mollare mai dimostrando sempre il proprio valore”.