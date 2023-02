Allarme spaccio a piazza Kennedy, il Comune potenzierà la videosorveglianza

Spaccio di droga a piazza Kennedy, l’allarme era stato lanciato dal centrodestra. Della questione se n’è occupato, questa mattina, il comitato per l’ordine e la sicurezza riunito in Prefettura, anche alla presenza del sindaco di Avellino.

Da palazzo di Governo fanno sapere che è stata incrementata, anche con la collaborazione ed uno sforzo straordinario richiesto ai vigili urbani, la presenza e la visibilità delle forze di polizia, in special modo nelle ore pomeridiane e serali. Il Comune si è impegnato, in proposito, anche al rafforzamento del sistema di videosorveglianza come utile strumento di deterrenza.

Attenzione puntata anche su via Fariello, sede del nuovo terminal bus che, in considerazione della movimentazione di mezzi e persone, è già oggetto di attività di controllo, in particolare dalla polizia, ed ulteriormente incrementata in concomitanza con la ripresa, a gennaio, delle attività scolastiche.

Sul posto è anche attiva, con finalità preventive, la vigilanza privata dell’Air, oltre ad un sistema di videosorveglianza. Grazie a tutte queste misure non si sono ad oggi registrati scenari critici.