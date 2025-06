Cervinara, scontro auto-moto: centauro muore, figlio resta ferito

CERVINARA- Uno schianto tra la sua moto e una vettura lungo la strada che conduce in località Coppola, nel comune di Cervinara. E’ morto così Antonio Stanzione, sposato e padre di tre figli, con un quarto in arrivo. La tragedia in serata, come raccontato da “Il Caudino”, lungo uno dei tornante che conducono nella zona montana di Cervinara. La ricostruzione e la dinamica e’ ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La vittima viaggiava a bordo della moto e dietro c’era suo figlio. La moto si è scontrata con un’autovettura che dovrebbe essere una piccola jeep. Per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. E’ praticamente deceduto sul colpo. Il bambino è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non corre pericolo di vita e le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.