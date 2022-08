Irpinia, 866 tamponi processati: 196 positivi. Bollettino domenicale dell’Azienda Sanitaria Locale per monitorare, come ogni giorno, l’andamento dei contagi al coronavirus in provincia di Avellino.

Ecco la “mappa” dei comuni

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 1

Aquilonia 2

Ariano Irpino 11

Atripalda 5

Avellino 17

Baiano 2

Bisaccia 3

Bonito 1

Calabritto 4

Calitri 7

Candida 1

Caposele 3

Capriglia Irpina 1

Carife 2

Casalbore 1

Cassano Irpino 1

Castel Baronia 4

Castelvetere sul Calore 2

Cesinali 1

Conza della Campania 3

Fontanarosa 2

Forino 3

Frigento 2

Gesualdo 1

Grottaminarda 3

Guardia Lombardi 1

Lacedonia 1

Lioni 2

Melito Irpino 1

Mercogliano 6

Montefalcione 2

Monteforte Irpino 6

Montefredane 1

Montella 6

Montemarano 3

Montemiletto 10

Montoro 10

Morra De Sanctis 1

Mugnano del Cardinale 1

Nusco 2

Pago del Vallo di Lauro 1

Paternopoli 2

Pietrastornina 1

Pratola Serra 2

Rotondi 2

San Mango sul Calore 3

San Martino V.C. 1

San Michele di Serino 3

San Nicola Baronia 1

San Potito Ultra 1

San Sossio Baronia 1

Santa Lucia di Serino 1

Santa Paolina 1

Sant’Andrea di Conza 4

Sant’Angelo all’Esca 1

Sant’Angelo dei L. 4

Scampitella 1

Senerchia 3

Serino 2

Sirignano 1

Solofra 4

Sperone 1

Sturno 2

Taurano 1

Teora 2

Torella dei Lombardi 5

Trevico 1

Vallata 1

Venticano 2

Villanova del Battista 3