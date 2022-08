Elezioni, Gubitosa (M5S): “Non esiste Pd a Salerno, ma sistema De Luca. Siamo al fianco di Dario Vassallo per scardinarlo”

“Sono stato ad Acciaroli, la frazione di Pollica dove è stato barbaramente assassinato il sindaco Angelo Vassallo mentre rincasava alla guida della sua automobile. Da oltre dieci anni il fratello sta conducendo una battaglia per la verità, che è ancora lontana dall’essere trovata. Tutto fa presumere una matrice criminale dovute alle battaglie di Vassallo a tutela dell’ambiente e a difesa della legalità”. A dirlo, attraverso la sua pagina Facebook, è il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.

“È per me un onore essere al fianco di Dario Vassallo insieme a tutto il Movimento 5 Stelle, a fianco di chi per troppo tempo si è sentito solo. Ci ha raccontato che non ha mai trovato sponde da questa politica ed è sceso in campo per contrastare anche chi ha messo il freno nella sua ricerca di giustizia. Le sue parole mi hanno rinnovato l’orgoglio di far parte della comunità del Movimento. Noi a differenza degli altri partiti persone come lui le candidiamo perché crediamo che il contrasto alle mafie e al malaffare debbano essere la stella polare per chiunque voglia cambiare questo Paese”.

“Dario oggi ha parlato di spezzare il sistema Cilento: in questi territori non esiste il Pd, esiste solo il sistema De Luca e famiglia. Insieme vogliamo scardinarlo”.