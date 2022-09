Irpinia, 153 positivi. Impennata a Bonito. L’Asl di Avellino ha comunicato il numero delle persone che, nelle ultime 24 ore, si sono contagiate al coronavirus. I tamponi processati sono 750, 153 sono risultati positivi. 24 di questi sono di Avellino e 8 di Bonito. ad Ariano Irpino, all’ospedale “Frangipane”, sono ricoverati dieci pazienti contagiati, 5 in degenza ordinaria e 5 in sub intensiva.

Vediamo il dato dei positivi nei vari comuni irpini

Aiello del Sabato 1

Aquilonia 2

Ariano Irpino 7

Atripalda 4

Avellino 26

Baiano 1

Bonito 8

Calitri 3

Capriglia Irpina 1

Carife 1

Castelfranci 1

Cervinara 3

Contrada 1

Domicella 1

Fontanarosa 1

Frigento 1

Gesualdo 4

Greci 1

Grottaminarda 2

Grottolella 1

Lauro 3

Lioni 4

Manocalzati 1

Melito Irpino 1

Mercogliano 3

Mirabella Eclano 2

Montecalvo Irpino 2

Monteforte Irpino 2

Montefredane 1

Montefusco 2

Montella 2

Montemarano 1

Montemiletto 5

Montoro 9

Moschiano 1

Nusco 3

Ospedaletto d’A. 2

Pietrastornina 4

Pratola Serra 1

Quadrelle 1

Quindici 2

Salza Irpina 1

San Michele di Serino 1

San Nicola Baronia 1

Sa Potito Ultra 2

San Sossio Baronia 3

Santa Paolina 1

Sant’Angelo a Scala 3

Santo Stefano del Sole 3

Serino 3

Solofra 4

Sperone 1

Vallata 3

Vallesaccarda 1

Venticano 3

Volturara Irpina 1