FOTO / Baiano, cane finisce in una buca di sei metri: salvato dai vigili del Fuoco

Baiano, cane finisce in una buca di sei metri: salvato dai vigili del Fuoco. L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 23: la squadra dei caschi rossi è intervenuta in via Mazzini, dove l’animale era sfuggito al padrone cadendo in una buca profonda circa sei metri, in un tratto interdetto al traffico. Il cane è stato recuperato e riconsegnato al padrone per la sua gioia.

Pompieri intervenuti in tarda serata anche in piazza Amendola, ad Avellino: un gattino era rimasto bloccato tra l’impalcatura e le mura della vecchia Dogana.

Dopo la mezzanotte ad Atripalda, prima nel parcheggio comunale e poi in via Appia, sono stati recuperati due gattini rimasti incastrati nel motore di due rispettive autovetture.