L’Avellino finalmente si sblocca, battuto il Messina al Partenio Lombardi: 2 a 1

L’Avellino riesce a vincere la prima gara di campionato ma quanta fatica anche con il Messina. La squadra di Taurino è apparsa ancora in difficoltà ma è riuscita comunque a portare a casa i tre punti. A segnare per i lupi sono stati Dall’Oglio nel primo tempo con una grande punizione e nella ripresa è stata una zampata di Russo a regalare la vittoria alla squadra biancoverde. In mezzo ai due goal c’è stato il momentaneo pareggio del Messina con Caserta che ha battuto Marcone con un tiro da fuori area.

Primo tempo con l’Avellino che scende in campo impaurito e che vede il Messina ad avere in mano il pallino di gioco ma buon per l’Avellino che a sbloccare la sfida è l’ex palermitano D’all’Oglio che sfrutta una ghiotta occasione da calcio piazzato e trafigge l’incolpevole estremo difensore messinese. Sembra che possa essere la svolta per i lupi che sfiorano il raddoppio con Russo che però da due pass si fa parare il colpo di testa. Ma poco dopo arriva la doccia gelata con Caserta che da fuori area lascia partire un gran tiro che si insacca nel sette alla destra di Marcone, incolpevole. 1 a 1 e non succede più nulla fino alla fine del tempo.

Al rientro in campo Taurino inserisce Matera al posto di Franco, autore non di una buona prova. Ma il Messina continua a farsi preferire dal punto di vista del gioco. Ed è proprio nel miglior momento della squadra siciliana che i lupi colpiscono grazie ad un’azione insistita di Trotta che dalla sinistra impegno il portiere avversario e sulla corta respinta interviene prontamente Russo che insacca. Il giocatore non esulta per rispetto della sua ex squadra. L’Avellino si porta avanti e riesce a gestire il risultato senza grossi problemi portando a casa i primi tre punti stagionali.

Per l’Avellino e mister Taurino una vera boccata d’ossigeno. Ora sabato prossimo i biancoverdi saranno impegnati nella trasferta di Latina alle ore 20,30.