Avellino Inwit e Moscati per la sanità 5G ready 7 Giugno 2021

L’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e INWIT, la più importante tower company italiana, hanno firmato una partnership per la realizzazione di soluzioni di copertura mobile indoor multi-operatore all’interno degli spazi dell’ospedale. INWIT installerà infrastrutture di Rete DAS (Distributed Antenna System) nel plesso centrale, situato a contrada Amoretta, che renderanno ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori in qualsiasi ambiente della struttura ospedaliera. I lavori per la copertura della Città ospedaliera termineranno dopo l’estate, permettendo quindi la connessione mobile anche in aree dove la ricezione del segnale risulta al momento scarsa o completamente assente. Con il miglioramento della comunicazione mobile, ci saranno importanti benefici a vantaggio del lavoro del personale sanitario, dei pazienti e dei loro familiari. Si tratta di un’opera infrastrutturale che permetterà alla Città ospedaliera non solo di migliorare la qualità della connessione, ma anche di essere tra le prime strutture sanitarie già pronte per il 5G, tecnologia che consentirà di sviluppare e abilitare nuovi servizi digitali e in ambito E-Health. “Con l’accordo siglato con l’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino continua la mission di INWIT per la digitalizzazione del Paese a supporto degli operatori mobili. Dal periodo di pandemia sono 30 le strutture sanitarie che, in partnership con INWIT, hanno deciso di installare impianti indoor negli ultimi mesi: in 20 di queste strutture il sistema è già stato realizzato, nelle altre 10 i lavori sono in corso. Questo sistema permetterà lo sviluppo della telemedicina, favorendo in questo modo il lavoro del personale sanitario, volto al miglioramento della qualità della vita non solo dei pazienti all’interno delle strutture ospedaliere, ma anche di tutte quelle persone affette da patologie e costrette a casa – ha dichiarato Gabriele Abbagnara, Direttore Marketing & Sales di INWIT -.