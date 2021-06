Attualità Amos Partenio fuori provincia: la prevenzione in rosa a Palma Campania 7 Giugno 2021

Un bellissimo pomeriggio all’insegna della prevenzione targata Amos Partenio. Domenica 6 giugno l’associazione ha fatto tappa nel comune di Palma Campania, dove presso il centro comunale “O’ Gio”, le volontarie hanno accolto donne e uomini, che si sono sottoposti alle visite senologiche gratuite, effettuate come sempre dal senologo dott. Carlo Iannace. Gli ambulatori della prevenzione sono stati organizzati nel massimo rispetto delle norme anti Covid. E con il grande sorriso che caratterizza le guerriere in rosa e tutte le volontarie che fanno parte della famiglia Amdos e Amos guidate dal dottore Iannace. Per questo l’Amos Partenio desidera ringraziare innanzitutto lui, medico instancabile che non smette mai di donare il suo tempo e la sua professionalità alle tante donne e agli uomini che credono fortemente nell’importanza della prevenzione del tumore al seno.

L’associazione, che ha colto l’occasione per consegnare le t-shirt e l’invito alla Settima Camminata Rosa del prossimo 12 settembre, ringrazia in particolare il sindaco del comune di Palma Campania, Aniello Donnarumma, il vicesindaco Mimmo Rainone e l’assessore alle Pari Opportunità, Donatella Isernia, per l’ospitalità e l’accoglienza per la prima giornata di prevenzione in rosa nel comune del napoletano. Grazie anche al presidente della Protezione Civile, Maresciallo Salvatore Coraggio, e ai volontari che hanno collaborato all’allestimento degli ambulatori, e al parroco Mimmo Cirillo che ha portato i suoi saluti a pazienti e volontari. Infine, un grazie speciale alle amiche Grazia ed Elisa che hanno voluto fortemente una giornata all’insegna del rosa, il colore che unisce nella prevenzione, ma anche nella solidarietà e nell’amicizia.