Investire sui giovani per costruire una comunità più forte e inclusiva. De Falco: “Forum dei Giovani”

“Poniamo al centro del nostro programma il valore delle nuove generazioni, convinti che investire su bambini e ragazzi rappresenti il passo fondamentale per costruire un futuro migliore. Favorire il loro coinvolgimento attivo e la possibilità di vivere pienamente il territorio significa dar loro strumenti per crescere, apprendere e sviluppare senso di appartenenza”

“Particolare attenzione sarà riservata alla cura degli spazi pubblici, alla sicurezza nelle strade e nelle aree di ritrovo, e all’abbattimento delle barriere architettoniche, affinché ogni luogo sia accessibile e accogliente”

Il mondo della scuola e le politiche giovanili assumeranno un ruolo sempre più centrale. In collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni del territorio verranno promosse iniziative culturali, artistiche, musicali, letterarie, scientifiche e digitali, con l’obiettivo di valorizzare talenti, capacità e passioni dei giovani.

Proprio in quest’ottica, Paolo de Falco annuncia che uno dei primi obiettivi è instituire il Forum dei Giovani, uno spazio permanente di partecipazione e confronto dedicato ai ragazzi del nostro Comune.

Il Forum sarà uno strumento concreto per permettere ai giovani di contribuire attivamente alla vita pubblica, proporre idee, collaborare alla costruzione di progetti e partecipare ai processi decisionali che coinvolgono la comunità. Un luogo per ascoltare la loro voce, riconoscerne il valore e renderli protagonisti delle scelte che riguardano il futuro.

Parallelamente, si collaborerà con le realtà sociali e culturali attive nel Comune per rispondere alla necessità di spazi di aggregazione e per creare nuove occasioni di incontro, integrazione e crescita collettiva.

In risposta ai segnali di frammentazione della comunità, tra gli obiettivi prioritari vi è quello di rimettere al centro le famiglie, attraverso politiche inclusive che facilitino l’accesso ai servizi educativi e culturali e favoriscano un welfare di comunità adeguato ai nuovi bisogni sociali.