Escursionista infortunato sul Sentiero degli Dei: intervento del CNSAS e dell’Elisoccorso 118

Nel primo pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 di Salerno per un escursionista infortunatosi lungo il celebre Sentiero degli Dei, nel territorio di Positano.

L’uomo, 60enne di Battipaglia, durante la percorrenza del sentiero, è scivolato procurandosi un trauma alla caviglia che gli ha impedito di proseguire. Considerata la posizione e la dinamica dell’incidente, la centrale operativa ha attivato contestualmente il CNSAS e l’Elisoccorso 118.

L’elicottero ha raggiunto la zona dove ha sbarcato l’elisoccorritore del CNSAS insieme all’équipe sanitaria. Il personale ha provveduto alla stabilizzazione dell’infortunato e, una volta immobilizzato, al suo recupero tramite verricello.

L’escursionista è stato successivamente trasportato presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Si ricorda a tutti gli appassionati di montagna e outdoor l’importanza di affrontare i sentieri con attrezzatura adeguata, informandosi preventivamente sulle difficoltà del percorso e prestando particolare attenzione ai tratti esposti o scivolosi.