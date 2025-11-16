Forino: i Carabinieri incontrano i cittadini nella Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano

Proseguono, nella provincia di Avellino, gli incontri tra i Carabinieri e i cittadini. Ieri sera, nell’ambito della campagna di comunicazione promossa dal Comando Generale, il Comandante della Compagnia di Baiano ed alcuni miliari, in un incontro pubblico organizzato con la Parrocchia dei Santi Biagio e Stefano di Forino, hanno incontrato circa cento cittadini della Valle dell’Irno.

I Carabinieri hanno illustrato le varie tecniche utilizzate dai malfattori e fornito consigli pratici per evitare di cadere nelle trappole e nei raggiri.

I “nonni” e le “nonne” hanno particolarmente apprezzato l’approccio affettuoso e umano dei militari e hanno promesso che faranno tesoro delle preziose raccomandazioni e delle indicazioni ricevute. Presenti anche molti ragazzi, che hanno ascoltato con interesse, nella convinzione che tutti possiamo essere vittime di truffe.

In Provincia di Avellino, sempre con maggiore frequenza, gli anziani stanno contattando il 112 appena si accorgono di essere possibili vittime di truffe e numerose sono state quelle evitate per il tempestivo intervento dell’Arma che, in qualche caso, hanno pure bloccato in flagranza i truffatori.

Al termine dell’incontro la comunità, con i sindaci di Forino e di Contrada, si è riunita nella Chiesa di Santi Biagio e Stefano ove il cappellano militare Don Salvatore Varavallo e il Parroco Don Marco Masi hanno celebrato una SS Messa in suffragio del defunto Appuntato Scelto QS Emilio Dattolo, già in servizio alla Stazione Carabinieri di Forino. Alla commovente cerimonia hanno partecipato la moglie e le figlie del graduato, accompagnate dal comandante della Stazione Carabinieri di Aiello del Sabato, loro comune di residenza, a testimonianza della vicinanza della famiglia dell’Arma dei Carabinieri ai parenti dei suoi caduti.