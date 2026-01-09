Solofra, Moretti nomina la nuova giunta: Pisano sarà il vice, maggioranza coesa

SOLOFRA- Nicola Moretti nomina la nuova giunta che lo affiancherà nella seconda parte del mandato amministrativo alla guida della città di Solofra. Dopo le revoche dello scorso 17 dicembre, questa mattina il primo cittadino ha comunicato ufficialmente i nomi dei nuovi componenti dell’esecutivo. A partire dal vicesindaco, che sarà Gabriele Pisano, con delega all’Urbanistica, in giunta entreranno anche Gelsomina Martucci, con delega al Trasporto Urbano, Gerardo De Stefano, con delega alla Sanità, Aurelio Petrone, con delega ai servizi cimiteriali, Loredana Attianese, con delega al Decoro urbano, verde pubblico e parchi. Deleghe assegnate anche ai consiglieri comunali. Orsola De Stefano continuerà ad avere la delega al Bilancio, Finanze, Tributi e Patrimonio. All’ex vicesindaco Gaetano De Maio quella ai Lavori Pubblici. A Mariangela Vietri la delega alla pubblica istruzione e cultura, a Felice Maffei, la delega all’industria e alle attività produttive, Vincenzo Penna, consigliere allo sport e spettacoli ed efficientamento energetico. “Voglio precisare che questa giunta è una giunta di rotazione e rinnovamento. Quindi la maggioranza e’ coesa. Io ho sospeso con un mio decreto il numero 34 del 17 di dicembre, anche per cercare di fare chiarezza nell’ambito dell’amministrazione. Credo che siamo arrivati a un punto di incontro e stamattina sono in in condizioni di presentare alla città questa nuova giunta”. Anche sulla nomina di Gabriele Pisano, il sindaco ha tenuto a precisare che per il vicesindaco “era necessario che fosse qualcuno che effettivamente è proiettato verso una politica anche sul futuro della città. L’ingegnere Gabriele Pisano è giusto che abbia questa possibilità. Anche perché è un giovane promettente anche questa possibilità di portare di guidare insieme a me la città”. Le priorità sono legate “ai lavori pubblici, in particolare quindi mi riferirò al consigliere Gaetano De Maio.

Andranno in appalto nei prossimi giorni lavori per circa 10 milioni di euro del Pnrr. Significa che la giunta precedente ha lavorato bene e oggi sono questi i risultati”. Moretti ha chiarito che questo nuovo esecutivo e’ anche “un modo per cercare di fare una rotazione nell’ambito dei consiglieri comunali, Ma vi posso dire che la giunta ha lavorato non bene, ma benissimo e sono i risultati che portiamo avanti. La città è molto più bella, grazie ai lavori pubblici che abbiamo portato avanti e dimostrano che la nostra è un’amministrazione fattiva, attiva e concreta. Siamo la giunta del fare, lo siamo stati e proseguiremo con questo nuovo percorso”.