Droga, udienza al Riesame per la banda sgominata dall’Antimafia in Irpinia

ALTAVILLA IRPINA- L’ordinanza firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Aufieri sarà venerdì al vaglio dei magistrati della X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, dove sarà discussa la misura per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio eseguita dalla Squadra Mobile di Avellino per le posizioni “apicali” della presunta organizzazione capeggiata da Americo Marrone. Proprio la difesa del boss della droga, il penalista Gaetano Aufiero ha impugnato la misura ottenuta dalla Procura di Avellino e dalla Distrettuale Antimafia di Napoli (le indagini coordinate dai sostituti procuratore Henry Jhon Woodcock e Luigi Iglio) nei confronti di cinque indagati (in totale sarebbero sette al momento tutti gli indagati). Davanti ai giudici del Tribunale della Libertà sarà discussa anche la posizione di altri due indagati, la moglie dello stesso Marrone, Tiziana Porchi e il nipote Valentino D’ Angelo, che avrebbero avuto un ruolo di promotori e organizzatori del gruppo, seguendo le direttive dello stesso Marrone dal carcere, entrambi sono difesi dal penalista Gaetano Aufiero. Davanti ai giudici del Riesame sarà valutato il materiale probatorio raccolto dagli agenti della Squadra Mobile della Sezione Antidroga di Avellino, che nel corso delle indagini avevano eseguito anche arresti e sequestrato quasi cinque chili di cocaina. Le cessioni del gruppo Marrone oltre allo spaccio al dettaglio, documentato da una telecamera piazzata dagli uomini agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio in prossimità dell’abitazione del nipote Valentino D’Angelo, avevano portato anche a bloccare ingenti quantitativi destinati alle piazze di spaccio di Irpinia e Sannio. Tutti gli indagati avevano, come e’ noto, deciso di non rispondere alle domande del Gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia.