Interruzioni elettriche e lavori sulla rete idrica: avvisi di Alto Calore per diversi Comuni irpini

Alto Calore Servizi S.p.A. informa gli utenti di una serie di interventi programmati e situazioni tecniche che potrebbero comportare disagi temporanei nell’erogazione del servizio idrico in alcuni Comuni della provincia di Avellino.
Volturara Irpina – 16 gennaio 2026
Facendo seguito alla comunicazione di E-Distribuzione, che ha annunciato per venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 08:30 alle ore 16:00, l’interruzione della fornitura di energia elettrica per lavori di manutenzione agli impianti, si segnala che nel Comune di Volturara Irpina potrebbero verificarsi disfunzioni nella distribuzione del servizio idrico.
Il personale tecnico di Alto Calore Servizi sarà impegnato nell’effettuare manovre sul sistema al fine di evitare la sospensione del servizio. Non è pertanto prevista un’interruzione integrale dell’erogazione, ma potrebbero verificarsi riduzioni temporanee della pressione, dovute alla sofferenza dei serbatoi.
Al termine dei lavori di E-Distribuzione, la riapertura del flusso idrico potrebbe comportare episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità. Si consiglia, in ogni caso, di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti.
Chianche – 15 gennaio 2026
Alto Calore Servizi comunica inoltre che giovedì 15 gennaio 2026, a partire dalle ore 08:00, nel Comune di Chianche saranno eseguiti lavori straordinari di manutenzione sulla rete idrica, finalizzati al miglioramento del sistema di distribuzione interno.
Durante l’intervento, in particolare in via Ferrovia, potranno verificarsi riduzioni di portata e temporanee sospensioni della fornitura. Il ripristino è previsto entro le ore 17:00. Anche in questo caso, alla riapertura del flusso potrebbero verificarsi brevi episodi di torbidità.
Summonte – Chiusura notturna serbatoio
A causa di uno scompenso idrico tra portata addotta e assorbimenti, al fine di recuperare la disponibilità idrica per il fabbisogno diurno, si rende necessaria la chiusura notturna del Serbatoio Centro Urbano a servizio del Comune di Summonte, dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, 15 gennaio 2026.
Prima della chiusura programmata, soprattutto nelle zone più alte, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o interruzioni del servizio.
Ospedaletto d’Alpinolo – Chiusura notturna serbatoio
Analoga situazione si registra nel Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, dove sarà effettuata la chiusura notturna del Serbatoio Alto dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, 15 gennaio 2026. Le aree maggiormente interessate potrebbero essere via Montevergine, P. De Maio, Rione Aldo Moro e Sandro Pertini.
Anche in questo caso, alla riattivazione del servizio potrebbero manifestarsi brevi fenomeni di torbidità dell’acqua.
Informazioni utili
Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad aggiornare gli utenti attraverso il sito web ufficiale www.altocalore.it e i canali social aziendali. Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è sempre attivo il Numero Verde 800 954 430.