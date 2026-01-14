Grottolella, al via le Colonie Feline sul territorio comunale

Il Comune di Grottolella, in linea con le politiche di tutela degli animali d’affezione , prosegue il suo impegno finalizzato alla cura e al benessere dei nostri amici pelosetti, attraverso la costituzione , con la ASL territorialmente competente , di ” Colonie Feline” sul territorio comunale al fine di salvaguardare la salute dei gatti in libertà , contrastando le nascite indesiderate e gli episodi di abbandono di gatti e di maltrattamento e violazione delle Colonie Feline.

“Come amministrazione comunale manteniamo alta l’attenzione sulla tutela degli animali e inoltre ringraziamo le volontarie e i volontari che si impegnano quotidianamente a tutela dei cani randagi e dei gatti in libertà presenti nella nostra comunità e tutti i proprietari privati di animali d’affezione per la collaborazione prestata con l’ente comune” – dichiara il Vice Sindaco Marco Grossi.