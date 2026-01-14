Alla Fismic la prima sfida 2026. Soddisfatto Zaolino

Alla FISMIC la prima sfida 2026. Alla Italcontainers di Mercogliano, si è consumata la prima sfida elettorale del mondo metalmeccanico Irpino. L’azienda del gruppo Marinelli, riveste un ruolo importante nell’indotto dell’Automotive e produce particolari per Ferrari e Stellantis e da poco si è inserita anche nel settore Ferroviario. La Fismic Irpina vince la competizione con la Fiom ed elegge due delegati su tre (Mastromarino Antonio e Caprio Giuseppe). Mastromarino essendo il più votato della fabbrica assumerà anche il ruolo di responsabile della sicurezza (RLS).

“Sono particolarmente soddisfatto – dichiara il segretario generale della Fismic/Confsal Giuseppe Zaolino – Il voto di questa mattina alla Italcontainers dimostra la vitalità e la

reale rappresentatività dell’organizzazione. Nel mondo metalmeccanico e soprattutto nelle piccole e medie aziende le persone si fanno rappresentare da colleghi di cui si fidano e Mastromarino e Caprio sono stati eletti proprio su questi valori. La Segreteria Provinciale si complimenta con entrambi e coglie l’occasione per annunciare che sta lavorando su un progetto di gemellaggio con gli amici della Ferrari di Modena costruendo un asse sindacale strategico tra Avellino e Modena” conclude Zaolino.