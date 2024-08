Ariano Irpino in lutto: la comunità piange la scomparsa di Domenico Cusano storico orologiaio

La comunità di Ariano Irpino, immersa nei preparativi per la rievocazione storica del dono delle sacre spine e reduce dalla vivace Notte Bianca che aveva animato le strade del paese, si è svegliata con una notizia tragica. Domenico Cusano, conosciuto da tutti per la sua attività nella storica Orologeria Cusano, è venuto a mancare improvvisamente a soli 45 anni.

Oggi, che avrebbe dovuto essere una giornata di festa per l’inizio della rievocazione storica, il paese si ritrova invece a piangere la scomparsa di un suo figlio amatissimo. Il corteo previsto per la rievocazione ha addirittura cambiato itinerario, in segno di rispetto e lutto per questa dolorosa perdita.

Domenico, che aveva ereditato l’orologeria dal padre Rocco, noto e apprezzato artigiano ora in pensione, era stato ricoverato nella mattinata di sabato presso l’ospedale Frangipane. Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, entrando in coma e lasciando questa vita poco dopo. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità, che lo ricorda come una persona gentile e dedita alla famiglia e al lavoro.

Domenico lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva.

I funerali si terranno domani, lunedì 12 agosto, alle ore 10:00 presso la Basilica Cattedrale. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria dei fratelli Sanzio, in contrada Tranzano, dove amici e conoscenti potranno rendere omaggio a Domenico e offrire conforto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.