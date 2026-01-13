Legalità, Comune di Avellino e SOS Impresa insieme contro racket e usura

Oggi a Palazzo di Città Il Comune di Avellino e l’Associazione SOS IMPRESA AVELLINO APS hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa “A favore della legalità e contro la delinquenza”. Il documento è stato firmato dal Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta e dal Presidente Domenico Capossela, che hanno poi concordato le successive iniziative che da oggi dovranno partire per rendere operativo il protocollo. All’incontro hanno partecipato il sub Commissario, dott. Vincenzo Iannuzzi e il Segretario Comunale, dott.ssa Clara Curto.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di racket e usura, attraverso la realizzazione di una rete locale di servizi, dedicati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, di informazione, di sensibilizzazione e di sostegno alle vittime. L’Associazione SOS Impresa, che opera da circa quindici anni nel territorio Irpino, ha sottolineato l’importanza di tale sottoscrizione che coinvolge finalmente anche il Comune capoluogo ed ha anticipato anche l’avvio di una opera di coinvolgimento di tutti gli operatori commerciali attraverso alcune iniziative in programma.

Il Commissario ha evidenziato l’esigenza del massimo coinvolgimento di tutte le Istituzioni pubbliche e private, al fine di assicurare una effettiva e capillare protezione dell’economia sana del territorio e l’isolamento delle organizzazioni dedite all’estorsione e all’usura.