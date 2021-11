Inquinamento da fumi bianchi, il Prefetto pronto a intervenire: “Vertice con amministratori, Arpac e Forze dell’Ordine”

Un vertice in Prefettura alla presenza dell’esponente territoriale di Governo Paola Spena, degli amministratori locali, dell’Arpac e delle Forze dell’Ordine per provare a porre rimedio alle alte concentrazioni di polveri sottili nell’aria di Avellino e del suo hinterland più prossimo. Una situazione resa ancora più critica questo week-end a causa dell’assenza di piogge e dei continui abbruciamenti per le lavorazioni agricole.

Così la settimana prossima è stato annunciato un tavolo a Palazzo di Governo. “La verde Irpinia deve fare dell’ambiente la sua risorsa primaria per la salute ma anche per il turismo – afferma il Prefetto Spena -. Dobbiamo avviare un discorso lavorando tutti insieme, altrimenti continueremo ad assistere ai fumi bianchi soprattutto in questo particolare periodo dell’anno”.