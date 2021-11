Avionica, la nota del M.I.D. Campania

Il Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito presente domenica sera all’iniziativa promossa dall’Associazione Avionica not Goodbye Casino del Principe si chiude una porta e…? tenutasi alla Casina del Principe.

A tal ragione, raccolgo dispiaciuto e rammaricato la rabbia registrata espressa dei giovani dell’associazione e della città che si sono ritrovati all’improvviso senza il loro luogo solito di ritrovo, di aggregazione e di partecipazione, di condivisione, un posto dove poter realizzare i loro sogni e le loro idee, di inclusione giovanile, soltanto motivato dalla scadenza di un progetto quando i ragazzi invece hanno costruito una realtà concreta in quel luogo, una risposta chiara al grido di allarme dei giovani, una sinergia tra realtà operanti nel mondo del sociale a favore di una giustizia sociale.

Per quei giovani, il Casino del Principe è stato per anni punto di riferimento, dove poter offrire un chiaro contributo alla città soprattutto ai giovani coetanei in termini di idee e iniziative, un posto dove potessero essere realmente i veri attori della società motivandoli a restare in questa città senza dover andar via, scappare per trovare un futuro come spesso accade.

Nel corso dell’iniziativa ho potuto raccogliere anche il grido forte e significante dei ragazzi dell’U.D.S. (Unione degli Studenti) a cui va il mio apprezzamento che a voce alta attraverso un flashmob chiamato “Scuola agli studenti, città ai giovani” lanciando un segnale chiaro e forte alle istituzioni soprattutto politiche a garantire una scuola e un’istruzione migliore e inclusiva e a rendere Avellino una città più a misura dei giovani , una città più garantista in termini di diritti giovanili, quei diritti che spesso sono stati dimenticati e messi agli angoli della società, specialmente e maggiormente quei giovani con disabilità che spesso fortunatamente hanno trovato solo ascolto da questi giovani che oggi si ritrovano senza la loro casa dove poter continuare a offrire una valida proposta nel tempo.

Cosi in una nota stampa Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del Movimento Italiano Disabili.