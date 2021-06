Provincia “Innamorati della musica in terrazza”, domenica al via la rassegna 9 Giugno 2021

Prenderà il via Domenica 13 giugno la rassegna “Innamorati della Musica in terrazza” organizzata dall’Associazione avellinese Igor Stravinsky. La stagione che si protrarrà fino al 24 settembre attraverso un’ampia offerta di concerti all’aperto, vedrà protagonisti solisti, duo ed ensemble lirico-strumentali che omaggeranno i diversi anniversari. Palco naturale e suggestivo degli eventi sarà la Terrazza degli Artisti a Manocalzati (Via Provinciale 89) ai quali si accederà esclusivamente per invito e rispettando le norme di distanziamento e di preassegnazione posti a sedere come prescritto dalle norme sanitarie in atto. Quest’anno, inoltre, l’Associazione Stravinsky compie il suo 25° anno di attività: non mancheranno gli appuntamenti prodotti direttamente dall’Associazione per festeggiare insieme al proprio pubblico questo ambito traguardo. Tra gli appuntamenti del ventecinquesimo ci sarà quello del 30 giugno con un omaggio alle “Donne all’OPERA”, mentre il secondo sarà proposto il 18 luglio con lo spettacolo “AnDANTE cantabile” pensato ed ideato dal direttore artistico Nadia Testa per omaggiare il Divino poeta Dante Alighieri. Ma ancora il Tango di Astor Piazzolla e le musiche di C. S. Saens di scena in diverse date del mese di luglio, la musica napoletana nella notte di San Lorenzo ed i tradizionali concerti classici durante tutti i mesi estivi nella suggestiva cornice della Terrazza degli Artisti. Innamorati della Musica in Terrazza sarà inaugurata dal Duo Kubric (violino e pianoforte) che eseguirà una selezione di Sonate di L. van Beethoven, per omaggiare il 250° anniversario del grande compositore che ricorreva nel 2020. Il Duo Kubrick è attivo da 20 anni ed è formato dal violinista Salvatore Lombardo, catanese, che ha debuttato in tenera età ottenendo il primo premio al concorso internazionale “Campochiaro” e come solista con l’orchestra del teatro Bellini di Catania. Vincitore del concorso di violino nell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli all’età di 19 anni, si è perfezionato con Franzetti, Marin, Belkin. Membro del trio Kubrik in Italia, ha un’intensa attività concertistica in duo con il pianista Giacomo Serra e arricchisce la sua esperienza musicale in qualità di primo violino nell’orchestra del teatro Carlo Felice di Genova e in altri gruppi cameristici del teatro San Carlo. Nella sua carriera professionale ha collaborato con Muti, Maazel, Prêtre, Sinopoli, Pappano, Mehta, Valchua, Zukerman, Gatti, e molti altri. Ha realizzato incisioni discografiche per violino solo per il compositore Carlos Peron Cano e come solista con l’orchestra Collegium Philarmonicum. Il pianista del Duo è Giacomo Serrache si è diplomato in pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano con Riccardo Risaliti. Ha studiato con Dario De Rosa pianista del Trio di Trieste e si è perfezionato con Giorgio Agazzi, docente al Conservatorio di Losanna. E’ laureato in musicologia all’Università di Venezia Cà Foscari. Ha vinto i concorsi pianistici “Città di Osimo” e “Città di Albenga”. Dal 1995 è Maestro di Sala e Pianista d’Orchestra del Teatro di San Carlo. In questo ruolo ha collaborato al pianoforte con direttori di fama internazionale quali Giuseppe Sinopoli, Mitislav Rostropovich, Jeffrey Tate, Gustav Kuhn e molti altri. E’ stato Maestro di Sala all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il Parsifal 2009 diretto da Daniele Gatti. Ha suonato come solista con l’Orchestra Scarlatti di Napoli, tiene numerosi concerti solistici e di musica da camera in importanti festival nazionali ed internazionali. E’ docente di ruolo al Conservatorio di musica di Avellino. Il concerto del 13 giugno avrà inizio alle 19.00 con ingresso a partire dalle ore 18.30. Prenotazioni obbligatorie a associazionestravinsky@yahoo.it: l’associazione confermerà la prenotazione entro sabato 12 giugno. In caso di mal tempo il concerto si terrà al chiuso nella Sala delle Arti.