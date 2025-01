Finto maresciallo usa il nome sbagliato La vecchietta conosceva quello vero: truffa saltata

LAURO- “Sono il maresciallo R..”. La sfortuna del truffatore (l’ennesimo finto maresciallo che voleva far credere ad un’anziana di Lauro che un suo familiare fosse in pericolo di arresto) e’ che la vecchietta che aveva preso di mira il nome del maresciallo dei Carabinieri, quello vero, lo conosceva, avendo pure assistito ad un incontro in Chiesa (non lo riportiamo per evitare di dare un assist ai truffatori, che pure leggeranno online). E così anche le sue figlie, allertate dell’anziana. Anche per questo una volta capito che il cognome non era lo stesso, comprende di essere finita nel mirino di una truffa, che viene sventata dal maresciallo vero e come riportato in una nota ufficiale ieri, lo stesso presunto truffatore e’ stato anche denunciato. Tutto e’ stato raccontato dal maresciallo, sempre quello vero, nel corso di uno degli incontri che si sono tenuti di recente nella Chiesa madre di Lauro proprio per allertare le persone anziane sui rischi delle truffe. Iniziative organizzate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.