Fratelli d’Italia presenta la lista irpina a sostegno di Cirielli

“Siamo pronti a scrivere una nuova pagina per la nostra Irpinia.” Con queste parole, pubblicate sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia – Avellino, il partito annuncia l’appuntamento di sabato 25 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso l’Hotel de la Ville di Avellino, dove sarà presentata la lista provinciale di Fratelli d’Italia a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente per la Regione Campania.

L’evento – spiegano dal partito – sarà “un momento di unità, orgoglio e partecipazione, per condividere la nostra visione di una Campania che si rialza e guarda con fiducia al futuro”.

Secondo i promotori, l’Irpinia avrà un ruolo centrale in questa nuova fase politica: “Sarà protagonista di questo percorso, con le sue energie migliori, le sue idee e la forza di una comunità che non si arrende”.

Lo slogan scelto per la campagna, “Rialziamoci per tornare grandi”, accompagna l’immagine del candidato governatore Edmondo Cirielli, indicato come “Il tuo Presidente per la Campania”.

La presentazione di sabato rappresenterà così l’avvio ufficiale della corsa elettorale di Fratelli d’Italia in provincia di Avellino, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.