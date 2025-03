Indagini sull’incidente mortale a Baiano: auto sequestrate

Ieri sera, a Baiano, all’incrocio tra via Nazionale delle Puglie 7bis e via Malta, per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale tra due autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e il personale del 118, che ha constatato il decesso della conducente di una delle due auto, una donna 60enne residente ad Avella.

Le due vetture coinvolte nell’impatto rivelatosi fatale per la donna, residente ad Avella, sono state sottoposte a sequestro da parte dei Carabinieri.

Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.