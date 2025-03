Noi Altri, il videoclip della “Controcultura” di Andrea Pinto pubblicato da Moon Records

Con Noi Altri, Andrea Pinto firma un’opera che va oltre la musica, trasformando il suo messaggio in immagini cariche di significato. Il videoclip, pubblicato dalla casa discografica Moon Records, è un manifesto visivo di ribellione e appartenenza, dedicato a chi rifiuta l’omologazione e lotta per affermare la propria identità in una società che premia il conformismo e penalizza l’individualità.

Girato con un’estetica cruda e simbolica, il video rappresenta la condizione di chi è stato etichettato come “diverso” e relegato ai margini. La regia è essenziale e diretta, con inquadrature che alternano momenti di solitudine e introspezione a scene più cariche di tensione. Le ambientazioni scelte – luoghi periferici, spazi abbandonati e atmosfere urbane – sono simboli della distanza tra chi rifiuta di adeguarsi e un mondo che impone regole rigide e opprimenti. L’uso della luce e del colore è studiato per rafforzare la narrazione: tonalità fredde, contrasti accentuati e ombre profonde.

Uno degli aspetti più interessanti del videoclip è il forte simbolismo che permea ogni scena. Ogni dettaglio ha un significato preciso: spazi vuoti che rappresentano il senso di esclusione, sguardi persi nel vuoto che riflettono l’inquietudine interiore, dettagli come mani che si stringono o scritte sui muri che parlano di resistenza e appartenenza.

Il concetto di lotta è centrale: non si tratta solo di combattere un sistema ingiusto, ma anche di affrontare le proprie insicurezze e paure. La regia sottolinea questa dualità mostrando il protagonista del video in un conflitto costante con se stesso, un gioco di specchi in cui il vero nemico spesso non è all’esterno, ma dentro di noi.

Pubblicato da Moon Records, il videoclip di Noi Altri rappresenta un nuovo tassello nel percorso artistico di Andrea Pinto. Non è solo una canzone, non è solo un video: è una dichiarazione d’intenti, un inno a chi sceglie di essere se stesso senza compromessi.