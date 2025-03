Drone carico di droga e telefonini intercettato dalla Penitenziaria ad Ariano

ARIANO IRPINO – Droga e telefonini via aerea, utilizzando un drone, nel carcere di Ariano Irpino. La spedizione però non è andata a buon fine. Grazie all’intervento degli uomini della Polizia Penitenziaria è stato intercettato il drone che stava trasportando droga, schede sim e telefoni.

Il segretario Regionale USPP Ciro Auricchio, nonché il vicario Regionale USPP Maurizio De Fazio, hanno voluto pubblicamente ringraziare il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel penitenziario arianese per l’operatività e professionalità al contrasto al fenomeno droga e telefoni all’interno dell’istituto.