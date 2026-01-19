Menarini, il Presidente Fico incontra i sindacati: “il dialogo è il metodo che abbiamo scelto per la nostra amministrazione”

Il dialogo resta lo strumento centrale dell’azione amministrativa della Regione Campania. È quanto ribadito dal Presidente Roberto Fico in seguito all’incontro tenutosi oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia. Il confronto, avvenuto con le delegazioni sindacali di Avellino, ha visto la presenza anche degli assessori Mario Casillo e Angelica Saggese.

“Attraverso l’ascolto e il confronto possiamo individuare le soluzioni alle sfide e alle problematiche del territorio insieme alle comunità e alle realtà sociali.” – ha dichiarato il Presidente – “Al centro dell’incontro il lavoro, l’occupazione e la continuità produttiva, in una vertenza che riguarda il settore dei trasporti e interessa in modo particolare le aree interne. Ho ascoltato con attenzione le difficoltà rappresentate dai sindacati, dalla contrazione delle commesse all’avvio della cassa integrazione. Seguirò con costanza l’evoluzione della situazione, valutando ogni possibilità utile per tutelare i lavoratori e difendere il futuro produttivo del territorio”.