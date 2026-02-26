Incidenti inventati e referti falsi, il Gup manda 55 indagati a giudizio: ci sono anche tre medici

AVELLINO- Dovrannno comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il 22 settembre cinquantacinque dei cinquantotto indagati (per uno e’ stata dichiarata la irreperibilita’, un altro per difetto di notifica e uno ha patteggiato una condanna ) accusati a vario titolo dei reati di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, falso in atto pubblico aggravato e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona(la cosiddetta truffa assicurativa prevista dal 642 cp), tre sono medici che avrebbero rilasciato in totale diciotto falsi referti medici, perche’ gli incidenti, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarehbero stati totalmente inventati, per cui anche le lesioni. Tra gli indagati rinviati a giudizio anche un avvocato del foro di Avellino. Otto le Compagnie assicurative truffate. Si tratta dei numeri del filone bis sulla maxi inchiesta relativa ai sinistri falsi per cui i presunti vertici sono gia’ a processo davanti al Tribunale collegiale di Avellino. La Procura di Avellino aveva chiesto il processo, quello svolto davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino. A processo ci sono anche tre medici, che gia’ erano finiti nel mirino della Procura e dei Carabinieri nella prima tranche di indagini, che aveva portato anche ad una misura cautelare. Settantasette i capi di imputazione, che hanno ricostruito tutti i sinistri presuntamente falsi. In totale si tratta di 74 falsi incidenti gia’ contestati dopo la misura cautelare eseguita nel giugno del 2022. Una maxi inchiesta quella dei Carabinieri di Avellino per cui ora si attende il processo bis.