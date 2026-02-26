Giornata Mondiale dell’Udito. All’Ospedale di Ariano Irpino visite gratuite per prevenire i disturbi uditivi

Sentire bene per vivere meglio. Il 3 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, un evento internazionale che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla necessità di prevenire le malattie dell’orecchio, tra le più diffuse ma spesso molto sottovalutate. Basti pensare che oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo soffrono di disturbi dell’udito, più di 13 milioni solo in Italia.

Per l’occasione l’Asl Avellino aderisce alla giornata di prevenzione, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIOeChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), dal tema: “Sordità, un problema nascosto”.

Martedì 3 marzo, dalle 12 alle 15, presso l’Ambulatorio di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino sarà possibile sottoporsi gratuitamente a visita otorinolaringoiatrica e screening uditivo con esame audiometrico-impedenzometrico.

Per accedere sarà necessario prenotare ai numeri 0825 877280 o 0825 877285, o contattare l’ambulatorio via email all’indirizzo orl.arianoirpino@gmail.com, fino ad esaurimento posti disponibili.

La visita e lo screening uditivo sono rivolti ai bambini, anche in età prescolare, per individuare precocemente deficit uditivi che possano condizionarne il naturale sviluppo linguistico e cognitivo; agli adulti e agli anziani, per consentire una diagnosi tempestiva di patologie dell’orecchio o prevenire il calo uditivo legato all’invecchiamento.