Grottaminarda, al via il Master per Infermieri di famiglia e di comunità Asl Avellino-Università Vanvitelli

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Master di I livello in “Infermiere di famiglia e di comunità”, attivato presso il Polo didattico dell’Asl Avellino a Grottaminarda e organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Il bando, pubblicato sul sito dell’Ateneo, mette a disposizione 25 posti e le domande possono essere presentate fino al 17 marzo 2026.

Il Master nasce per rispondere alla crescente esigenza di figure infermieristiche capaci di operare nei nuovi modelli organizzativi dell’assistenza sanitaria territoriale. L’obiettivo è formare professionisti in grado di:

adottare un approccio proattivo nella prevenzione e nella promozione della salute;

supportare persone con patologie croniche e bisogni complessi;

lavorare in équipe con medici di famiglia, assistenti sociali e operatori socio-sanitari;

utilizzare strumenti innovativi come telemedicina, teleassistenza e telenursing;

progettare interventi personalizzati che tengano conto della persona e del suo contesto di vita.

In virtù di ciò, il Polo didattico di Grottaminarda si conferma un punto di riferimento per l’alta formazione in ambito sanitario, contribuendo alla costruzione di una medicina territoriale più vicina ai cittadini e orientata all’empowerment individuale e comunitario.

Il percorso formativo, della durata di un anno per un totale di 60 CFU, prevede lezioni frontali, attività laboratoriali e momenti di confronto con docenti universitari ed esperti del settore. La conclusione del Master è prevista entro marzo/aprile 2027.

Il bando è disponibile sul sito dell’Università Vanvitelli all’indirizzo: https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master/bandi-di-ammissione/11315-master-di-i-livello-in-infermiere-di-famiglia-e-di-comunita-a-a-2025-2026