Cronaca Incidente sull’A2, camion precipita giù dal viadotto: due i morti 1 Luglio 2021

Un grave incidente è avvenuto questo pomeriggio lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel Salernitano. Due i morti. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guardrail e finendo al di sotto del viadotto Tenza dopo un volo di diversi metri.

Nell’impatto, il conducente e un’altra persona hanno perso la vita. Al momento si registrano dei rallentamenti in direzione sud, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Si transita lungo la corsia di emergenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco.

Le immagini del sinistro ricordano molto un altro grave incidente avvenuto sempre in Campania. Era il 28 luglio del 2013 quando lungo l’A16, nei pressi di Monteforte, un pullman precipitò dal viadotto Acqualonga provocando 40 vittime. Per quella strage è ancora in corso il processo d’Appello che vede alla sbarra anche l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci. La domanda su se i viadotti erano o meno sicuri sorge a questo punto spontanea.