Incidente sull’A16, rallentamenti alla circolazione ma nessuna chiusura al traffico

I Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime ore sono stati impegnati in quattro interventi per incidenti stradali, l’ultimo in ordine cronologico è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda intorno alle ore 14:30, sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 103,900 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Vallata, dove un’autovettura è sbandata e si è ribaltata.

Alla guida dell’auto un uomo di 43 anni originario di Andria, che è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposto a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e rallentamenti alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di soccorso ma l’importate snodo viario che collega la Campania alla Puglia non è stato chiuso al traffico.