Tragedia ad Avella, sessantatrenne ritrovato senza vita nell’auto in sosta

AVELLA- Stroncato da un arresto cardiaco all’interno della sua vettura, che aveva il motore acceso. Una tragedia, quella avvenuta nel pomeriggio di oggi ad Avella, come racconta Binews, dove è stato rinvenuto privo di vita un sessantreenne del napoletano. Sul posto i militari del Norm della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, allertati da alcuni cittadini che hanno notato la vettura ferma con il motore acceso e il conducente immobile al suo interno. I militari dell’Arma hanno infranto il finestrino posteriore dell’auto nel tentativo di prestare soccorso all’uomo, richiedendo contestualmente l’intervento del personale sanitario del 118. Per lui non c’era nulla da fare. Saranno gli accertamenti a stabilire la causa del decesso dell’uomo. Accertamenti che dovrà disporre eventualmente la Procura della Repubblica di Avellino.