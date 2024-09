Incidente sulla SS 7 ad Atripalda: due feriti e rallentamenti al traffico

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 11’00 di oggi 14 settembre, sono intervenuti nel territorio del comune di Atripalda sulla SS 7 in prossimità dello svincolo per il raccordo Avellino – Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture di cui una finiva fuori strada. A bordo dei due veicoli vi erano due coppie di anziani e due erano le persone rimaste ferite tanto da essere trasportate dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. Mentre gli altri due coniugi sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. La Polizia Stradale ha curato i rilievi dell’incidente e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due auto. Rallentamenti si sono registrati sull’importante snodo viario che collega la nostra città.