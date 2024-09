Nargi assicura: “Lunedì nominerò l’Assessore alla Cultura”

“Lunedì in Consiglio Comunale nominerò l’assessore alla Cultura. Avrà anche le deleghe a Marketing territoriale, all’Innovazione e alla Promozione del territorio”. Lo assicura la sindaca di Avellino Laura Nargi in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dei bombardamenti del 14 settembre 1943. Dal Monumento ai Caduti di Piazza del Popolo, la fascia tricolore annuncia che durante l’assise in programma lunedì sera si completerà il puzzle delle nomine in Giunta. E sul Centro per l’Autismo di Valle, la sindaca afferma: “Daremo la struttura all’Asl, l’accordo con il manager Ferrante già c’è”.