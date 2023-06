Incidente sull’ A16, gli indagati salgono a quattro: avvisi anche al personale del VI Tronco di Autostrade

Salgono a quattro le iscrizioni nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Benevento dopo il grave incidente che ha coinvolto anche un bus in viaggio verso Roma e che è costato la vita a Fall Malick il senegalese che viaggiava a bordo di una vettura e che e’ stato trovato già privo di vita lungo l’A16 il 4 giugno scorso.

Dopo che gli agenti della Polstrada di Grottaminarda hanno individuato i prossimi congiunti del deceduto, i due fratelli, il sostituto procuratore Maria Chiara Marcaccio, oltre all’autista del bus della Flixbus, già raggiunto da un’informazione di garanzia per omicidio stradale e difeso dall’avvocato Guerino Gazzella, ha firmato anche tre avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti di Autostrade per l’Italia della Direzione del VI Tronco a cui fa riferimento il tratto di A16 nel territorio del Comune di Vallesaccarda. Informazioni di garanzia che sono state necessarie anche per avviare le procedure di conferimento dell’incarico medico legale al dottore Emilio D’Oro, conferimento che avvera’ il prossimo 21 giugno.