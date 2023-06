Carcere Ariano, brillante operazione della Polizia Penitenziaria: sequestrati 4 smartphone

Una brillante operazione è stata condotta stamattina presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino dal Personale di Polizia Penitenziaria, durante una perquisizione ordinaria. Lo fa sapere il sindacato Osapp.

Durante l’azione, sono stati scoperti e sequestrati 4 smartphone nascosti all’interno dei locali della lavanderia e dell’area socialità del carcere. L’operazione è stata possibile grazie alla prontezza e al fiuto del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio.

L’obiettivo della perquisizione era quello di garantire la sicurezza e la legalità all’interno della struttura penitenziaria. Durante l’ispezione dei locali della lavanderia e dell’area socialità, il Personale di Polizia Penitenziaria ha dimostrato grande professionalità e attenzione, consentendo di individuare gli smartphone illegalmente detenuti dai detenuti.

Gli smartphone sono spesso utilizzati per comunicazioni non autorizzate o per condurre attività illecite, mettendo a rischio la sicurezza e l’ordine della struttura penitenziaria.