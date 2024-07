Incidente sul lavoro ad Aiello del Sabato: indagano i Carabinieri

Questa mattina ad Aiello del Sabato, nei locali di un’azienda di commercio all’ingrosso, si è verificato un incidente sul lavoro. La vittima, un operaio 40enne, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato con la mano sinistra in un macchinario ivi presente.

L’uomo, liberato dai Vigili del Fuoco di Avellino e soccorso da personale del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Moscati per le cure del caso ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso a cura dei Carabinieri unitamente a personale specializzato dell’A.S.L..