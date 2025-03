Furto aggravato, denunciati un uomo e tre donne di nazionalità rumena

Nella giornata del 7 marzo u.s., poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Ariano Irpino (AV) hanno denunciato un uomo e tre donne di nazionalità rumena, tutti residenti a Napoli, per furto aggravato in concorso.

In particolare, a seguito di segnalazione di autovettura sospetta, da parte di alcuni cittadini del posto, gli agenti intercettavano il veicolo condotto da un 21enne rumeno lungo una strada comunale di Ariano Irpino, rinvenendo all’interno del mezzo diversi prodotti alimentari, parte dei quali, a seguito di riscontri investigativi conseguiti alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di un locale supermercato, risultavano essere provento di furto. A seguito di successivi accertamenti, si appurava che l’uomo era in compagnia di tre donne di nazionalità rumena, che venivano successivamente individuate lungo la stessa strada comunale, una delle quali moglie convivente del 21enne rumeno. Le quattro persone venivano compiutamente identificate e denunciate alla Procura della Repubblica di Benevento per furto aggravato in concorso. Personale della Divisione Anticrimine della Questura di Avellino procedeva a munire i denunciati di foglio di via obbligatorio del Questore di Avellino, con cui venivano allontanati dal Comune di Ariano Irpino, con intimazione a non farvi ritorno, pena ulteriore denuncia penale.