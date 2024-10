Incidente stradale nella notte in città: sbanda e finisce contro auto in sosta

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 3 della notte scorsa sono intervenuti in città in via Raffaele Perrottelli per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale è sbandata e si è ribaltata terminando la sua corsa contro un’auto in sosta. La donna alla guida di 42 anni originaria di Mercogliano è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali l’hanno visitata sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, e la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi dell’incidente.

Sempre i caschi rossi sono intervenuti anche nel comune di Solofra in via Starze del Conte, per un incendio che ha visto coinvolte due autovetture e danneggiate altre due parcheggiate nei pressi. Le fiamme che hanno avvolto i veicoli sono state spente mettendo in sicurezza l’intera area, evitando che si propagassero alle vicine abitazioni che hanno subito lievi danni alla recinzione e ad alcuni infissi.

Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Indagini in corso.