FOTO/ Giornata Missionaria: Benedizione e Mandato ai Giovani della Fondazione Rachelina Ambrosini

Ieri, sabato 19 ottobre 2024, alla vigilia della Giornata Missionaria Mondiale, si è svolta presso la Chiesa Santa Maria e Sant’Alessio di Venticano una cerimonia di affidamento missionario. Alla presenza della comunità, del parroco di Venticano, Don Ivan Bosco, e del Presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini, Avv. Tommaso Maria Ferri, è stata celebrata la Santa Messa dal Missionario Redentorista, Padre Filippo Strippoli.

La celebrazione è stata seguita dalla benedizione e dal mandato missionario rivolto a tutti i giovani della Fondazione, che si preparano a partire per le missioni e a quelli che continueranno a operare nelle tre province di Avellino, Benevento e Caserta, attraverso la vasta rete umanitaria della Fondazione Rachelina Ambrosini di Venticano. La benedizione ha incluso anche le giovani ostetriche coinvolte nel progetto “Prima le Mamme e i Bambini”, avviato nel 2018 presso l’Università di Salerno. Questo progetto prevede l’invio di ostetriche in Africa, con l’obiettivo di assistere le mamme e garantire un parto sicuro per tanti neonati.

Al termine della cerimonia, tutti i giovani della Fondazione hanno ricevuto un’immagine di Santa Teresa di Calcutta, proveniente dalla stanza in cui visse, nei pressi di Manila, nelle Filippine. “Le strade che percorriamo ogni giorno ci insegnano ad avere cura di tutti e a proteggere coloro che credono nella parola Umanità”, ha affermato il Presidente Tommaso Maria Ferri. “Accoglienza, prevenzione, solidarietà, fiducia e merito sono i valori che guidano il nostro operato, grazie all’aiuto di chi ci sostiene. Ognuno di noi, con i propri mezzi e il tempo a disposizione, può fare la differenza. L’importante è fermarsi ad ascoltare e avanzare, a piccoli passi, insieme, seguendo l’esempio di Rachelina Ambrosini, indossando un grembiule per servire il prossimo”, ha concluso Ferri.