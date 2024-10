Carabinieri in chiesa a Monteverde per prevenire le truffe agli anziani

Continua nelle chiese dell’Irpinia la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffe agli anziani.

Oggi a Monteverde, al termine della celebrazione liturgica presso la chiesa del Carmine, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle truffe, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana.

Il Maresciallo ha illustrato le tecniche di raggiro più frequentemente utilizzate dai truffatori, che spesso si presentano telefonicamente come appartenenti alle Forze dell’Ordine o come avvocati, richiedendo denaro o gioielli per evitare presunte gravi conseguenze giudiziarie per persone care alla vittima, ribadendo in modo sintetico ma esaustivo l’importanza di adottare semplici accorgimenti per riconoscere i comportamenti fraudolenti adottati dai truffatori, con una raccomandazione principale: chiamare sempre il numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, prima di effettuare pagamenti o consentire l’accesso in casa a persone sconosciute.

L’incontro, accolto con grande partecipazione e apprezzamento, sarà replicato anche in altri comuni della provincia, dove i Carabinieri continueranno a sensibilizzare la popolazione su questo tema delicato.