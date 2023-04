Incidente stradale a Grottaminarda: intera famiglia coinvolta, un ferito grave

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 17:15 di oggi 8 aprile è intervenuta in via Carpignano, proprio nei pressi della sede dei Vigili del Fuoco a Grottaminarda, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, di cui una si è ribaltata.

All’interno di quest’ultima una famiglia composta da cinque persone, originarie di Pineto degli Abruzzi (TE), coniugi settantenni e tre figli due maschi ed una donna, tra i trenta e i quaranta anni, che sono rimasti bloccati nell’abitacolo. Gli stessi sono stati liberati ed affidati ai sanitari del 118 intervenuti con tre ambulanze, che hanno trasportato il padre con i figli presso l’ospedale di Ariano Irpino, mentre per la donna si è reso necessario far intervenire l’eliambulanza che l’ha trasportata presso il campo CONI di Avellino, dove è stata affidata ai sanitari per il ricovero presso l’ospedale Moscati di Avellino. I Vigili del Fuoco hanno effettuato l’assistenza al velivolo in fase di atterraggio e decollo. L’autista dell’altra autovettura coinvolta non ha subito conseguenze. L’autovettura incidentata è stata messa in sicurezza.